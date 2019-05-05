Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»Советский спорт 16:41
В составе команды из Виго голами отметились Максимилиано Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88). После этой победы Сельта набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице примеры. Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
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