Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»Советский спорт 16:41

В составе команды из Виго голами отметились Максимилиано Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88). После этой победы Сельта набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице примеры. Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
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«Барселона» без Месси проиграла «Сельте»

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«Сельта» обыграла «Барселону» в матче Примеры

Чемпионат16:42

4 мая. 21:30. Видеотрансляция матча «Сельта» — «Барселона» — 2:0

Еженедельник Футбол04:48

Без Месси, Суареса, Бускетса и защитников. «Барселона» проиграла «Сельте»

Спорт-Экспресс16:50

«Сельта» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого с ноября поражения «Барселоны» в Ла Лиге

Sport24.ru17:27

Футбол сегодня. Сельта – Барселона. Прогноз эксперта Footballtips на матч чемпионата Испании

Букмекеры.рф06:03

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Советский спорт16:41
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Яго Аспас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.
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