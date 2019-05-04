Футбол

«Барселона» вторым составом проиграла «Сельте»LiveSport.ru вчера в 16:53

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Сельта" одержали победу над "Барселоной" со счетом 2:0. На 67-й минуте Мальо исполнил подачу с правого фланга фланга атаки в центр на линию вратарской "Барсы", где Макси Гомес опередил Видаля и ударом в падении отправил мяч в угол ворот.
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«Сельта» нанесла «Барселоне» третье поражение в чемпионате Испании по футболу

ТАССвчера в 17:17

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 16:48

«Сельта» - «Барселона». Первое поражение «Барсы» в 2019 году. Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 18:58

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче Примеры

Чемпионатвчера в 16:42

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Советский спортвчера в 16:41

«Барселона» без Месси проиграла «Сельте»

Матч ТВвчера в 16:44

«Сельта» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого с ноября поражения «Барселоны» в Ла Лиге

Sport24.ruвчера в 17:27
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Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Исследователи заново прочитали трудный текст, выбитый на древней каменной табличке, известной как стела царя Меша.
Обновлено в 05:12
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский: «„Уральские пельмени“ едут на старых дровах»

Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Президент «Зенита» сказал, будет ли у Кокорина медаль чемпиона РФ

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о том, претендует ли на золотую медаль чемпиона России находящийся уже более полугода в СИЗО «Бутырка» нападающий команды Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол

«Айнтрахт» опроверг договоренность с «Реалом» по трансферу Йовича

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич заявил, что между немецким клубом и "Реалом" нет договоренности по трансферу форварда Луки Йовича.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике

Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини

Певица облачилась в купальник черного цвета, который выгодно подчеркнул ее женственные формы.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Автоугонщик устроил смертельное ДТП под Рязанью

Обновлено в 04:36
Футбол

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса

Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома

Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено вчера в 04:20
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Яго Аспас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.
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