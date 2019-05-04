Футбол
«Барселона» вторым составом проиграла «Сельте»LiveSport.ru вчера в 16:53
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Сельта" одержали победу над "Барселоной" со счетом 2:0. На 67-й минуте Мальо исполнил подачу с правого фланга фланга атаки в центр на линию вратарской "Барсы", где Макси Гомес опередил Видаля и ударом в падении отправил мяч в угол ворот.
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«Сельта» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого с ноября поражения «Барселоны» в Ла Лиге
Sport24.ruвчера в 17:27
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