Футбол
«Барселона» уступила «Сельте» в матче ПримерыRT на русском 17:53
«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу хозяев — 2:0. Отличились в составе «Сельты» Максимилиано Гомес и Рияд Будебуз.
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