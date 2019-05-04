Футбол

«Барселона» уступила «Сельте» в матче ПримерыRT на русском вчера в 17:53

«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу хозяев — 2:0. Отличились в составе «Сельты» Максимилиано Гомес и Рияд Будебуз.
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«Сельта» нанесла «Барселоне» третье поражение в чемпионате Испании по футболу

ТАССвчера в 17:17

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 16:48

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Советский спортвчера в 16:41

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче Примеры

Чемпионатвчера в 16:42

«Барселона» без Месси проиграла «Сельте»

Матч ТВвчера в 16:44

«Сельта» - «Барселона». Первое поражение «Барсы» в 2019 году. Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 18:58

«Сельта» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого с ноября поражения «Барселоны» в Ла Лиге

Sport24.ruвчера в 17:27
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Музыка

Игги Азалия вышла замуж и отравила супруга в новом клипе

Премьера сингла и клипа Игги Азалии "Started" состоялась 3 мая 2019 года.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

Обновлено в 05:42
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Ракицкий может стать чемпионом России и Украины в одном сезоне

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в нынешнем сезоне может стать чемпионом сразу двух стран — России и Украины.
Обновлено в 05:06
Футбол

Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ зацепится даже за пятое место»

Евгений Ловчев поделился мнением о шансах "Спартака" на пятое место чемпионата России.
Обновлено в 06:29
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Общество

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Обновлено в 06:00
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Политика

Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Рогозин дал «дружеский совет» экс-главкому НАТО

Напомним, ранее Джеймс Ставридис, американский адмирал и экс-командующий силами НАТО в Европе, призвал ввести дополнительные санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в США.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Общество

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Яго Аспас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.
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