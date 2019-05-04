«Барселона» уступила «Сельте» в матче ПримерыRT на русском вчера в 17:53

«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу хозяев — 2:0. Отличились в составе «Сельты» Максимилиано Гомес и Рияд Будебуз.

Музыка Игги Азалия вышла замуж и отравила супруга в новом клипе Премьера сингла и клипа Игги Азалии "Started" состоялась 3 мая 2019 года.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Экономика Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Экономика Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.

Футбол Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.

Футбол Ракицкий может стать чемпионом России и Украины в одном сезоне Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в нынешнем сезоне может стать чемпионом сразу двух стран — России и Украины.

Политика В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

Общество Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.

Политика Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019» Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".

Политика Рогозин дал «дружеский совет» экс-главкому НАТО Напомним, ранее Джеймс Ставридис, американский адмирал и экс-командующий силами НАТО в Европе, призвал ввести дополнительные санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в США.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Футбол «Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита» Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.

Музыка Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.

Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Единоборства Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.

Футбол В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.