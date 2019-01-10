Футбол

«Барселона» уступила «Леванте» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Газета.Ru
17:54

Леванте — Барселона
2 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
3′
Борха Майораль
17′
21′
Джейсон Мурильо
39′
Карлес Аленья
Саньин Прцич
40′
42′
Хуан Брандарис
46′
Хуан Миранда
Серхи Роберто
Эрик Кабако
48′
57′
Хуан Брандарис
Клеман Лангле
Эммануэл Боатенг
Хосе Луис Моралес
61′
66′
Малком
Денис Суарес
Хосе Родригес
Джейсон
68′
73′
Серджи Бускетс
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
74′
84′
Филиппе Коутиньо
Борха Майораль
90′+2′
Каталонская "Барселона" проиграла валенсийскому "Леванте" в матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились защитник Эрик Кабако и нападающий Борха Майораль. У проигравших забил мяч хавбек Филиппе Коутиньо.
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