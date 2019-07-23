Футбол
«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче ГризманнаВести.Ru 08:40
В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1. В составе "сине-гранатовых" дебютировал французский футболист Антуан Гризманн.
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В Ростове с 1 августа подорожает проезд в автобусах
Подорожание связано с ростом цен на бензин и увеличением НДС до 20%. До этого тарифы на проезд в автобусах повышали в октябре 2017 года.
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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
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В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
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Антитабачный закон распространят на электронные сигареты
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Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Тун» в Лиге Европы
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Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
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Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
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«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» Прищепу
«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
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Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
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Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
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Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
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Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
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Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко
Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Экономика
МВФ ухудшил оценку роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил на 0,1 п. п. оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годов, до 3,2% и 3,5% соответственно.
Обновлено в 09:40
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.
Обновлено в 09:15
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Космос
Ученые разгадали секрет возникновения нашей галактики
Обновлено в 05:52