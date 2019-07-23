Футбол

«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче ГризманнаВести.Ru 08:40

В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1. В составе "сине-гранатовых" дебютировал французский футболист Антуан Гризманн.
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«Челси» обыграл «Барселону», Гризманна заменили в перерыве матча

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«Челси» обыграл «Барселону» в дебютном матче Гризманна

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«Челси» победил «Барселону» в товарищеском матче

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Дебют Гризманна получился тусклым. «Барселона» проиграла «Челси»

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Гризманн дебютирует за «Барселону» в матче с «Челси»

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