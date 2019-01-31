Футбол
«Барселона» установила рекорд в Кубке ИспанииLiveSport.ru 00:53
Филиппе Коутиньо
|13′
|30′
Роке Меса Кеведо
Луис Суарес
|30′
Иван Ракитич
|31′
|34′
Даниэл Каррису
Филиппе Коутиньо
|53′
Серхи Роберто
|54′
|67′
Гильерме Арана
|72′
Серхи Гомес
Иван Ракитич
Артуро Видаль
|76′
|77′
Эвер Банега
Виссам Бен-Йеддер
|77′
Роке Меса Кеведо
Франко Васкес
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
|81′
|84′
Гильерме Арана
Брайан Сальватьерра
Луис Суарес
|89′
Артур
Карлес Аленья
|90′
Лионель Месси
|90′+2′
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
21
Аленья
10
Месси
9
Суарес
2
Семеду
13
Сориано
6
Каррису
4
Кьер
3
Гомес
21
Промес
9
Бен-Йеддер
5
Амаду
22
Васкес
41
Сальватьерра
17
Сарабия
12
Силва
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
В первом матче каталонцы потерпели поражение со счетом 0:2. Эта победа позволила «Барселоне» в девятый раз подряд выйти в полуфинал Кубка Испании, что является рекордом турнира.
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«Барселона» установила рекорд в Кубке Испании, выйдя в полуфинал в девятый раз подряд
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