Футбол

«Барселона» установила цену на своего нападающегоМатч ТВ 02:58

Агент нападающего «Барселоны» Малкома встретился с руководством каталонского клуба и обсудил будущее футболиста. Представителю 22-летнего игрока сообщили, что «Барселона» не готова отпускать игрока меньше чем за 60 миллионов евро. Бразилец защищает цвета каталонского клуба с лета 2018 года.
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«Барселона» установила цену на своего нападающего

Sportbox.RU02:58

AS: «Барселона» потребует за Малкома 60 миллионов

Бомбардир.ру02:57

СМИ: «Барселона» не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро

Спорт-Экспресс02:43

«Барселона» не намерена продавать Малкома меньше чем за € 60 млн

Чемпионат02:42

«Барселона» установила цену на своего нападающего

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Малком хочет покинуть «Барселону» этим летом. Клуб потребует 60 млн евро

Sports.ruвчера в 13:12

Букмекеры: «Эвертон» всерьез рассчитывает на Малкома

ODDS.ru15 июля в 13:50
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