Футбол

«Барселона» установила ценник на УмтитиГазета.Ru вчера в 22:52

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Защитник испанской "Барселоны" Самуэлем Умтити может перейти в другой клуб, сообщает Sport24. Каталонский клуб просит за него €50 млн.
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