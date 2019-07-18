В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро. Агент, в свою очередь, отметил, что 22-летний нападающий не горит желанием покидать Камп Ноу, несмотря на малое количество игровой практики.

Авто Представлены обновленные кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq Компания Skoda представила обновлённые кроссоверы Kodiaq и Karoq.

Общество ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Наука Австралийские физики ускорили квантовый компьютер в две сотни раз В октябре 2015 года австралийские физики сделали первый шаг к созданию первого кремниевого квантового компьютера, объединив два кубита в модуль, выполняющий логическую операцию ИЛИ.

Энергетика В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Экономика В Новгородской области опробуют систему tax free Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Интернет Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Происшествия Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.

Экономика Реальные доходы россиян замедлили падение Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Политика Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.

Политика Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Гаджеты Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android В целом, исследование BankMyCell показало, что 18% владельцев iPhone поменяли его на смартфон от Samsung.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Политика Роман Бессмертный: Трехсторонняя группа в Минске договорилась об обмене пленными Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что накануне в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена пленными "208 на 69".