Футбол
«Барселона» установила ценник на МалкомаСоветский спорт 05:00
В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро. Агент, в свою очередь, отметил, что 22-летний нападающий не горит желанием покидать Камп Ноу, несмотря на малое количество игровой практики.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Здоровье
Клещи продолжают цепляться к жителям Мордовии
Обновлено в 00:35
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Авто
Представлены обновленные кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq
Компания Skoda представила обновлённые кроссоверы Kodiaq и Karoq.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Наука
Австралийские физики ускорили квантовый компьютер в две сотни раз
В октябре 2015 года австралийские физики сделали первый шаг к созданию первого кремниевого квантового компьютера, объединив два кубита в модуль, выполняющий логическую операцию ИЛИ.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой
Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Экономика
В Новгородской области опробуют систему tax free
Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.
Обновлено в 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Интернет
Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения
Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.
Обновлено в 05:14
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Технологии
В России начнут производить надувные здания
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падение
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Гаджеты
Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android
В целом, исследование BankMyCell показало, что 18% владельцев iPhone поменяли его на смартфон от Samsung.
Обновлено в 04:22
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Роман Бессмертный: Трехсторонняя группа в Минске договорилась об обмене пленными
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что накануне в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена пленными "208 на 69".
Обновлено в 06:32
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Космос
Корабль SpaceX для полета на Марс взорвался на стартовой площадке
Обновлено вчера в 16:11