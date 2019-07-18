Футбол
«Барселона» установила ценник на МалкомаСоветский спорт 05:00
В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро. Агент, в свою очередь, отметил, что 22-летний нападающий не горит желанием покидать Камп Ноу, несмотря на малое количество игровой практики.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Ашберн
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Саратовской области молодого пастуха убила молния
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Обновлено в 10:04
Кино
Вышел полноценный трейлер хоррора «Оно 2»
В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
Обновлено в 12:14
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с днем рождения
Звездный отец посвятил дорогой имениннице трогательное поздравление в личном блоге и опубликовал милые снимки с любимой девочкой.
Обновлено в 05:06
Культура
Музей Диккенса покупает портрет через 133 года после его пропажи
Портрет английского писателя Чарльза Диккенса, который пропал более 130 лет назад, вернется в его музей в Лондоне, сообщает The Guardian.
Обновлено в 12:01
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса BlaBlaCar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Хоккей
Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ
Обновлено в 10:25
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают снижаться
Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Футбол
Источник: «ПСЖ» принял решение продать Неймара
Руководство «Пари-Сен-Жермен» согласно расстаться с форвардом команды Неймаром, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:36
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Общество
Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома
Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
По версии следствия, обвиняемые подложили 16-летнему подростку наркотическое вещество, а потом потребовали 300 тысяч рублей, чтобы не инициировать возбуждение уголовного дела.
Обновлено в 11:31
Политика
США ввели санкции против четырех иракцев на основании акта Магнитского
Власти США ввели санкции в отношении четырех граждан Ирака на основании Глобального акта Магнитского, который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
Обновлено в 12:24
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 10:35
Культура
Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Pampers представила умные подгузники
В мае компания Huggies представила умные подгузники, а теперь вот подобный продукт показала Pampers.
Обновлено в 10:23
Политика
МИД выразил протест из-за американских учителей
МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26