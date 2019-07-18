Футбол

«Барселона» установила ценник на МалкомаСоветский спорт 05:00

В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро. Агент, в свою очередь, отметил, что 22-летний нападающий не горит желанием покидать Камп Ноу, несмотря на малое количество игровой практики.
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«Барселона» установила ценник на Малкома

Советский спорт05:00

«Барселона» установила цену на своего нападающего

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AS: «Барселона» потребует за Малкома 60 миллионов

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Малком хочет покинуть «Барселону» этим летом. Клуб потребует 60 млн евро

Sports.ruвчера в 13:12

СМИ: «Барселона» не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Ашберн
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