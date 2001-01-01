Футбол

«Барселона» ушла от поражения в матче с «Реалом» в Кубке ИспанииРБК 22 февраля в 01:01

Реал — Барселона
завтра
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» завершился вничью — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Судил игру главный арбитр Матеу Лаос. Гости вышли вперед уже в самом начале встречи.
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