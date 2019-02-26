Футбол

«Барселона» ушла от поражения в матче с «Реалом» в Кубке ИспанииРБК 22 февраля в 01:01

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» завершился вничью — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Судил игру главный арбитр Матеу Лаос. Гости вышли вперед уже в самом начале встречи.
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