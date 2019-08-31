«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Игра проходила в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Итоговый счёт матча — 2:2. Первыми в матче забили хозяева.

«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»

Происшествия Полицейский спас изрезанную девочку в Ульяновской области Сотрудник полиции в Ульяновской области спас двухлетнюю девочку, которую мог изрезать сожитель её матери.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Политика Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2» США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

Экономика Госканцелярия Латвии обещает МВФ бороться с «отмыванием» денег Госканцелярия сообщила, что Латвия уже подала технический доклад в комитет Совета Европы о введение 5-ой очереди рекомендаций «Moneyval», связанный с предотвращением отмывания денег и финансированию терроризма.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.

Общество Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Авто Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.

Транспорт В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Политика Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.

Политика Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.

Происшествия Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Футбол Соболев попал в сферу интересов «Лечче» Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Единоборства Вейли Жанг нокаутировала Джессику Андраде на первой минуте боя Только что в Китае завершился бой чемпионки UFC в минимальном весе Джессики Андраде и Вейли Жанг.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Политика Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики 13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.

Здоровье В Москве стартует бесплатная вакцинация от гриппа 4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация от гриппа.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.

Политика Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

Экономика Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.