Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» без Месси не смогла обыграть «Осасуну»

Футболисты «Осасуны» в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Барселоной». Встреча, прошедшая в субботу в Памплоне на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Роберто Торрес. У гостей отличились 16-летний Ансумане Фати и Артур Рамос.
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