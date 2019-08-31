Футболисты «Осасуны» в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Барселоной». Встреча, прошедшая в субботу в Памплоне на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Роберто Торрес. У гостей отличились 16-летний Ансумане Фати и Артур Рамос.

«Барселона» без Месси не смогла обыграть «Осасуну»

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