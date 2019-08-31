Футбол
Советский спорт«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»
Барселона с четырьмя очками располагается на пятом месте. В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета 17:46
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Шоу-бизнес
Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако
Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.
Свободная Пресса 14:24
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого пуска «Калибра» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» Черноморского флота Военно-морского флота России в ходе учений в Черном море провел пуск крылатой ракеты «Калибр».
Экономика сегодня вчера в 06:31
Происшествия
В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер
В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).
Коммерсантъ 14:39
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру 16:18
Футбол
Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс 14:02
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Происшествия
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
RT на русском 19:30
Наука
Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад
Дилетант вчера в 10:10
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Футбол
«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн
«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es.
Чемпионат вчера в 14:00
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Здоровье
В Улан-Удэ открылась поликлиника для 24 тысяч детей
Московский Комсомолец Улан-Удэ 20:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Футбол
Рубин — Сочи 0:3
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи».
Чемпионат 08:52
Наука
ИИ помогает изучать состояние произведений искусства
Рентгеновские изображения являются ценным инструментом для изучения и восстановления картин, поскольку они могут помочь установить состояние произведения и дать представление о технике художника, отметили исследователи.
Хайтек 13:45
Общество
Уровень Амура в Комсомольске поднялся на 12 см и превысил 7 метров
REGNUM 29 августа в 22:44
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online 15:00
Политика
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
RT на русском 15:18
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Экономика
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:15
Политика
Власти Венесуэлы обвинили президента Колумбии в поддержке терроризма
Власти Венесуэлы обвинили Колумбию в поддержке терроризма и пообещали предоставить в Организацию Объединенных Наций убедительные доказательства этого факта.
Петербургский дневник 20:31
Здоровье
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17