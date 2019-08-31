Футбол
Советский спорт«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»
Барселона с четырьмя очками располагается на пятом месте. В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.
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«Барселона» не смогла обыграть «Осасуну». Фати установил рекорд сине-гранатовых
Sportbox.RUвчера в 12:57
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Космос
К Земле приблизился крупный астероид
Московская перспектива 29 августа в 07:35
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Гаджеты
Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews вчера в 02:04
Футбол
Неймар сообщил футболистам «Барселоны», что его трансфер сорвался
Спорт день за днем вчера в 10:39
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Баскетбол
Дэвид Блатт поздравил сборную России
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил национальную команду с успешным стартом на чемпионате мира в Китае.
Спорт день за днем вчера в 15:39
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко в годовщину его гибели
В Донецке открыли памятник лидеру Донбасса Александру Захарченко. 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в столице ДНР.
Крым 24 вчера в 08:33
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru вчера в 08:36
Происшествия
Женщина бросила младенца в больнице на Кубани
Юга.ру вчера в 11:32
Энергетика
Энерготарифы повышают в Греции для спасения электрокомпании
Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.
ПРАЙМ вчера в 08:25
Политика
Латвия заявила, что «никогда не была» в составе СССР
Российское посольство в Латвии, комментируя нервную реакцию Ринкевичса, задалось вопросом, каким образом «согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством».
Взгляд.ру вчера в 01:28
Армия и оружие
В ДНР погиб ополченец при обстреле со стороны украинских силовиков
В субботу, 31 августа пресс-служба управления Народной милиции ДНР сообщила о гибели своего военнослужащего при обстреле со стороны позиций ВСУ.
Военное дело вчера в 13:55
Футбол
Фрэнк Лэмпард — о борьбе с расизмом: «Простыми разговорами мы ничего не добьемся»
Неважно, насколько серьезными являются эти деяния, простыми разговорами мы ничего не добьемся.
Спорт-Экспресс 00:59
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52