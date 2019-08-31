Футбол

Советский спортСоветский спорт«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»

Барселона с четырьмя очками располагается на пятом месте. В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барса» — команда одного игрока? Без Месси каталонцы теряют очки

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»

Советский спортвчера в 12:54

«Осасуна» — «Барселона» — 2:2. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 14:20

«Барселона» сыграли вничью с «Осасуной» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 13:06

«Барселона» не смогла обыграть «Осасуну». Фати установил рекорд сине-гранатовых

Sportbox.RUвчера в 12:57

«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры

RT на русскомвчера в 13:20

«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»

Чемпионатвчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Происшествия

Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию

РБК 01:13
Армия и оружие

Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане

В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Происшествия

В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Космос

К Земле приблизился крупный астероид

Московская перспектива 29 августа в 07:35
Политика

Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Политика

Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Наука

Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ

МедиаПоток 29 августа в 03:40
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Гаджеты

Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7

Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews вчера в 02:04
Футбол

Неймар сообщил футболистам «Барселоны», что его трансфер сорвался

Спорт день за днем вчера в 10:39
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Баскетбол

Дэвид Блатт поздравил сборную России

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил национальную команду с успешным стартом на чемпионате мира в Китае.
Спорт день за днем вчера в 15:39
Политика

В Донецке открыли памятник Захарченко в годовщину его гибели

В Донецке открыли памятник лидеру Донбасса Александру Захарченко. 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в столице ДНР.
Крым 24 вчера в 08:33
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Теннис

Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Общество

В России с сентября изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном

«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru вчера в 08:36
Происшествия

Женщина бросила младенца в больнице на Кубани

Юга.ру вчера в 11:32
Энергетика

Энерготарифы повышают в Греции для спасения электрокомпании

Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.
ПРАЙМ вчера в 08:25
Политика

Латвия заявила, что «никогда не была» в составе СССР

Российское посольство в Латвии, комментируя нервную реакцию Ринкевичса, задалось вопросом, каким образом «согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством».
Взгляд.ру вчера в 01:28
Происшествия

«Хочется волком выть». Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане

РИА Новости 01:00
Армия и оружие

В ДНР погиб ополченец при обстреле со стороны украинских силовиков

В субботу, 31 августа пресс-служба управления Народной милиции ДНР сообщила о гибели своего военнослужащего при обстреле со стороны позиций ВСУ.
Военное дело вчера в 13:55
Футбол

Фрэнк Лэмпард — о борьбе с расизмом: «Простыми разговорами мы ничего не добьемся»

Неважно, насколько серьезными являются эти деяния, простыми разговорами мы ничего не добьемся.
Спорт-Экспресс 00:59
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК вчера в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Осасуна
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Памплона, в автономном сообществе Наварра. Название клуба в переводе с баскского означает «здоровье».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное