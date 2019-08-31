Барселона с четырьмя очками располагается на пятом месте. В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.

«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»

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