Футбол

Советский спортСоветский спорт«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»

Барселона с четырьмя очками располагается на пятом месте. В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.
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