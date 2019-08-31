Футбол
Советский спорт«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»
Барселона с четырьмя очками располагается на пятом месте. В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.
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Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вышел на 1-е место в АПЛ
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Sport24.ru 14:26
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
RT на русском 15:17
Происшествия
Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2»
Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden умер от полученных травм после серьезной аварии во время гонки на этапе "Формулы-2" в Бельгии, сообщила Международная автомобильная федерация.
РИА Новости 13:02
Политика
Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 11:54
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
ТАСС 13:43
Гаджеты
Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro
Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor вчера в 01:04
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Политика
Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск, который ранее занимал должность премьера Польши, не поедет в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Комсомольская правда вчера в 16:52
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Политика
США рассматривают возможность санкций за «Северный поток-2»
США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", направленного на транспортировку российского газа в Европу.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Климова показала дочь Месхи в стильном платье с вишенками
Каждую свободную минуту актриса старается уделить своим детям, а их у нее четверо. Старшей дочери Лизе уже 17 лет, младшей Белле – 3 года.
Телепрограмма 14:11
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Теннис
Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).
Известия 15:27
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Общество
Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки».
Известия 08:23
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM 15:46
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал 29 августа в 09:53
Футбол
Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой игрока «Ростова» Чернова
Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова» Евгения Чернова после его невероятного спасения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Напомним, уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
Чемпионат 17:05
Наука
В ДНК ГМО-коров нашли серьезный изъян
Проанализировав геном одного из безрогих бычков, специалисты FDA обнаружили в его геноме фрагмент бактериальной ДНК с геном, придающим бактериальную устойчивость.
Хайтек+ вчера в 10:34