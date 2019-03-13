«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовТАСС вчера в 17:57

Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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