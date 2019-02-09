Футбол

«Барселона» сыграла нулевую ничью на выезде с «Атлетиком»Спорт-Экспресс вчера в 16:49

"Барселона" разошлась миром с "Атлетиком" в Бильбао со счетом 0:0. Матч 24-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Барселоной" завершился нулевой ничьей. Таким образом, каталонцы набрали 51 очко в 23 встречах. Их преимущество над идущим вторым "Реалом" составляет шесть баллов.
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