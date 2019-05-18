Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль МессиRT на русском 12:09

Эйбар — Барселона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Марк Кукурелья
20′
31′
Лионель Месси
32′
Лионель Месси
Иван Рамис
33′
43′
Нелсон Семеду
Пабло де Бласис
44′
Пабло де Бласис
45′
46′
Нелсон Семеду
Мусса Ваг
65′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Сержи Энрик
Кике Гарсия
66′
73′
Малком
Карлес Перес
Иван Рамис
Серхио Альварес
77′
Хосе Анхель
80′
83′
Жорди Альба
Гонсало Эскаланте
83′
Шарлес Диас
Марк Кардона
85′
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счётом 2:2. За «Эйбар» забили Марк Кукурелья (20-я минута) и Пабло де Бласис (45-я минута).
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