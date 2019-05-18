«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль МессиRT на русском 12:09

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счётом 2:2. За «Эйбар» забили Марк Кукурелья (20-я минута) и Пабло де Бласис (45-я минута).

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси

Все про Спорт ру

Музыка Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.

Политика Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Авто Названы самые востребованные версии Lada Vesta на рынке России Оставшиеся реализованные автомобили оснащены 1,6-литровым двигателем, а именно эта версия и является самой востребованной и занимает 77% в продажах.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.

Политика Турция отмечает 100-летие национально-освободительной борьбы 19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с войсками, захватившими часть Турции.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти.

Политика Порошенко уволил главу своей администрации Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.

Футбол Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом» Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.

Политика Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.

Здоровье Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.

Наука Как повысить продажи с помощью ИИ ИИ может улучшить практически любую область бизнеса: более точно рекомендовать клиентам товары и акции, упрощать поиск, разрабатывать более таргетированную рекламу и т.д.

Политика Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.

Происшествия Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.

Шоу-бизнес «Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.

Происшествия Жилой дом в Германии обрушился из-за взрыва газа В Баварии из-за взрыва газа разрушился жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек.

Хоккей Определен состав сборной России на игру чемпионата мира со Швейцарией Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой матч национальной команды на чемпионате мира в Словакии.

Шоу-бизнес Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.