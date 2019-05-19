Футбол
Месси забил 50-й гол за сезон в 6-й раз за карьеруSport24.ru вчера в 12:16
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча каталонского клуба забил аргентинец Лионель Месси. Месси в этой встрече забил свой 50-й гол в сезоне во всех турнирах.
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Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона
Sport24.ruвчера в 12:19
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