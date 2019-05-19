Месси забил 50-й гол за сезон в 6-й раз за карьеруSport24.ru вчера в 12:16

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча каталонского клуба забил аргентинец Лионель Месси. Месси в этой встрече забил свой 50-й гол в сезоне во всех турнирах.

Месси забил 50-й гол за сезон в 6-й раз за карьеру

Происшествия Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что не станет выдвигать никаких обвинений против неизвестного мужчины, напавшего на него во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге в ЮАР.

Политика СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.

Финансы Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Политика Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.

Музыка Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.

Кино «Игра престолов» закончилась Телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте компании.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Общество Названы регионы — лидеры по вводу жилья Существенный рост Из 23 субъектов РФ, где объемы ввода жилья на одного жителя превысили общероссийский уровень, только у двух объемы жилищного строительства выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 10%, при этом, в четырех они упали более чем на 10%.

Авто Новый Land Rover Defender протестировали на дорогах Индии Land Rover Defender 2020 был запечатлен инсайдерами во время прохождения тестов на дорогах Индии.

Политика МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Гаджеты Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.

Музыка Православный флешмоб и концерт группы «Аркадий Коц»: горожане вновь собрались у Театра драмы В воскресенья, 19 мая, православные активисты вновь устроили песенный флешмоб у Театра драмы в поддержку строительства собора святой Екатерины.

Общество Кот-инженер из «Лахта Центра» готовится отметить день рождения Кот ведет страничку в Instagram, куда ему можно отправить сообщения с праздничными пожеланиями.

Шоу-бизнес Старшая дочь Валерия Меладзе открыла собственный бизнес Инга начала зарабатывать своим хобби всего несколько лет назад — сама разрабатывала дизайн и технологию украшений.

Политика Трамп предостерег Иран от угроз и войны Американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от угроз и провокационных действий в сторону Соединенных Штатов.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Экономика Центробанк сообщил о росте зарплат в России Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.