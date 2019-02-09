Футбол

«Барселона» довольствовалась ничьей с «Атлетиком»Вести.Ru 17:43

Чемпион Испании "Барселона" в матче 23 тура чемпионата Испании сыграла в Бильбао с местным "Атлетиком". Встреча завершилась нулевой ничьей. "Барса" владела некоторым преимуществом, но никому из соперников не удалось забить.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» не сумела обыграть «Атлетик» в Бильбао

Чемпионат16:43

«Барселона» третий раз подряд сыграла вничью

Матч ТВ16:39

10 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»

Еженедельник Футбол08 февраля в 09:55

«Барселона» не смогла забить в чемпионате Испании впервые с 11 февраля 2018 года

Спорт-Экспресс17:12

«Барселона» впервые за 25 лет не смогла обыграть «Атлетик» в обоих матчах сезона в Ла Лиге

Sports.ru16:53

«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч 23 тура испанской Примеры 10 февраля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:45

«Барселона» прервала серию из 37 результативных матчей в Ла Лиге

Sport24.ru16:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:09, Ашберн
Происшествия

В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

«Сегодня поздно вечером в аэропорту Раменское приземлится самолёт МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырёх до 13 лет из 10 субъектов РФ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
Обновлено в 11:24
Кино

«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Сам господин Куарон стал лучшим режиссером по версии BAFTA. Картина получила награды в четырех номинациях.
Обновлено в 17:18
Гаджеты

Впервые за десятилетие у Coca-Cola появится новый вкус

Компания Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации пресс-релизе.
Обновлено в 16:46
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

Обновлено в 11:20
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В МВД подсчитали участников «Марша разгневанных матерей» в Москве

В «Марше разгневанных матерей» в Москве приняли участие несколько сотен человек.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео

Обновлено в 17:25
Общество

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Происшествия

В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв

Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»

Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

Обновлено в 16:54
Общество

В города России вернут палатки и ларьки

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Гаджеты

Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено в 03:18
Общество

Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Общество

Картины Гитлера выставят на продажу в Германии

Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.
Обновлено вчера в 09:44
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Авто

Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Как пишет портал «ТвоеАвто», несмотря на то, что внедорожники потребляют много топлива, они все же остаются востребованными на рынке, так как автомобилисты выбирают себе модель, не задумываясь о его расходе топлива.
Обновлено в 04:05
Транспорт

Российских водителей ждут новые штрафы с 1 марта

Российских водителей с 1 марта ждут новые штрафы, связанные с выездом на «вафельную» разметку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ура.ру».
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

«Решили поиграть»: пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

Обновлено в 17:41
Происшествия

Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье

Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:23
Музыка

Украину на Евровидении может представить гражданка России

Обновлено в 13:21
Транспорт

В Москве пройдут испытания российского беспилотного трамвая

Обновлено в 15:48
Происшествия

«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Экономика

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Музыка

В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy

Обновлено вчера в 23:57
Кино

Мультфильм «Лего-2» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 16:45
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное