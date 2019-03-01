Футбол

«Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-формеSport24.ru 09:54

Реал — Барселона
завтра
в 14:45
Чемпионат Испании
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Барселона», по слухам, в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» сыграет в специальной форме. Как сообщает Daily Mail, Nike, технический спонсор каталонского клуба, в честь двадцатилетия сотрудничества подготовил для команды ретро-комплект формы для эль-класико.
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СМИ: «Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-форме

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СМИ: «Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-форме

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«Барселона» может сыграть против «Реала» в ретро-форме

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«Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-форме

Sport24.ru09:54

Daily Mail: «Барселона» сыграет против «Реала» в ретро-форме

Бомбардир.ру10:56
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:24, Ашберн
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