Футбол

«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайскомСпорт-Экспресс вчера в 16:49

"Барселона" в честь китайского Нового года сыграет против "Реала" в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции. Класико состоится в среду, 6 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании.
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Игроки «Барселоны» сыграют с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайском языке

Eurosport.ru01:17

«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с китайскими иероглифами

Матч ТВ01:33

«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с китайскими иероглифами

Чемпионат00:53

Китайский новый год по-каталонски: «Барселона» выйдет в форме с иероглифами

РИА Новости02:00

«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайском

Спорт-Экспрессвчера в 16:49

«Барселона» сыграет против «Реала» в специальной форме с китайскими иероглифами

Sport24.ruвчера в 15:30

«Барса» сыграет в класико в футболках, на которых фамилии будут продублированы на китайском

Sports.ruвчера в 16:52
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