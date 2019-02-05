«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайскомСпорт-Экспресс вчера в 16:49

"Барселона" в честь китайского Нового года сыграет против "Реала" в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции. Класико состоится в среду, 6 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайском

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