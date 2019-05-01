Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионовСпорт день за днем 04:13
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Культура
В Киеве умер создатель герба украинской столицы
Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Театры
Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни
Актер Виктор Сухоруков рассказал «Звезде», почему руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить спектакли с его участием после того, как артист получил травму.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым
Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Общество
В Петербурге стартовали первомайские шествия
В Петербурге в 11.00 стартовали первомайские шествия в центре города.
Обновлено в 04:12
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика
Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась
Попытку государственного переворота широко освещали американские СМИ и блогеры в Twitter.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
Общество
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
Обновлено в 07:35
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Политика
Количество убийств евреев выросло в 2018 году
"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей
«Магнитка» подписала контракт с Постмой на 1 год
Обновлено в 08:10
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму
Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.
Обновлено в 08:06
Общество
Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ
Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Памятная дата – 1 мая в СССР сбит американский высотный самолет-шпион
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04