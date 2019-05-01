Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧRT на русском 05:24
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Одного из лучших защитников мира Вирджила Ван Дейка ждёт противостояние с Лионелем Месси, а Луис Суарес получит возможность встретиться со своей бывшей командой.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Футбол
Появилось фото домашней формы «Интера» на следующий сезон
В Сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Интера» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Игры
Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
Некоторые пользователи PS4 сообщают, что в разделе PlayStation Plus появилась подборка проектов на май — официально её должны представить сегодня вечером.
Обновлено в 06:06
Авто
Lada Raven может стать «российским ответом Tesla»
Своё название — Lada Raven — он получил после попытки Дмитрия Лазарева предложить свой концепт «АвтоВАЗу», но в итоге дизайнер так и не стал участвовать в конкурсе проектов, объявленным российским производителем.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Петербурге во время акции, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено в 05:56
Политика
Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Алена Шишкова опубликовала свое фото без макияжа и фильтров
Большинство подписчиков поблагодарили Шишкову за смелость, а некоторые даже отметили, что без макияжа Алена стала самой обычной девушкой.
Обновлено в 05:13
Политика
Лукашенко уволил арестованного ранее заместителя госсекретаря Совбеза
Заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрея Втюрина уволил президент страны Александр Лукашенко, 1 мая сообщается в опубликованном указе на Национальном правовом интернет-портале.
Обновлено в 03:34
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Во Всеволожске при падении из окна погиб двухлетний мальчик
После осмотра места происшествия и беседы с родителями погибшего следователям удалось выяснить, что ребенок по недосмотру матери забрался на подоконник, после чего выпал из открытого окна с высоты четвертого этажа.
Обновлено в 05:41
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31