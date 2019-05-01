Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧRT на русском 05:24

Барселона — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Одного из лучших защитников мира Вирджила Ван Дейка ждёт противостояние с Лионелем Месси, а Луис Суарес получит возможность встретиться со своей бывшей командой.
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