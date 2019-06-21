«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке ГампераSoccer.ru 08:22

"Барселона" 4 августа сыграет товарищеский матч с лондонским "Арсеналом" в рамках Кубка Гампера. Перед игрой каталонцы проведут официальную презентацию своего состава на сезон-2019/20.

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке Гампера

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