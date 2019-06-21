Футбол

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке ГампераSoccer.ru 08:22

"Барселона" 4 августа сыграет товарищеский матч с лондонским "Арсеналом" в рамках Кубка Гампера. Перед игрой каталонцы проведут официальную презентацию своего состава на сезон-2019/20.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» в матче за Кубок Гампера

Матч ТВ09:59

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке Гампера

Soccer.ru08:22

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Чемпионат05:52

«Арсенал» представил расписание матчей в межсезонье

РИА Новости06:59

«Арсенал» проведёт товарищеский матч с «Барселоной»

Евро-футбол.ру06:20

СМИ: «Лион» предложил двухлетний контракт Косьельни

Спорт-Экспресс10:08

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в Кубке Гампера

Sports.ru05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Гаджеты

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

Ранее стало известно, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на российскую операционную систему «Аврора».
Обновлено вчера в 05:14
Гаджеты

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Травматолог обследует колено Кокорина перед отправкой в колонию

Обновлено в 09:49
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы

Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Автоспорт

Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции

Обновлено в 09:03
Футбол

Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста»

Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:42
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Происшествия

Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского

Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Баскетбол

Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019

Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Авто

JAC обновила компактный кроссовер JAC S3

Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Политика

Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов

Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Авто

Новый BMW X3M станет самым продаваемым автомобилем M-серии

После дебюта нового BMW X3M журналисты завалили баварцев исключительно положительными отзывами о кроссовере.
Обновлено в 09:28
Наука

Нейросеть научили убирать ананасы с пиццы

Американские разработчики представили pizzaGAN — алгоритм, который умеет пошагово рисовать изображение пиццы, добавляя или убирая отдельные ингредиенты (в том числе может убрать с пиццы спорные кусочки ананаса).
Обновлено вчера в 06:57
Наука

Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Жоана Гампера
Футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом «Барселона». Считается одним из самых старых товарищеских турниров проводимый ежегодно и в наше время.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное