Футбол
«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке ГампераSoccer.ru 08:22
"Барселона" 4 августа сыграет товарищеский матч с лондонским "Арсеналом" в рамках Кубка Гампера. Перед игрой каталонцы проведут официальную презентацию своего состава на сезон-2019/20.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Гаджеты
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei
Ранее стало известно, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на российскую операционную систему «Аврора».
Обновлено вчера в 05:14
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Футбол
Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов
Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей
Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста»
Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:42
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Баскетбол
Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019
Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Авто
JAC обновила компактный кроссовер JAC S3
Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Политика
Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов
Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Авто
Новый BMW X3M станет самым продаваемым автомобилем M-серии
После дебюта нового BMW X3M журналисты завалили баварцев исключительно положительными отзывами о кроссовере.
Обновлено в 09:28
Наука
Нейросеть научили убирать ананасы с пиццы
Американские разработчики представили pizzaGAN — алгоритм, который умеет пошагово рисовать изображение пиццы, добавляя или убирая отдельные ингредиенты (в том числе может убрать с пиццы спорные кусочки ананаса).
Обновлено вчера в 06:57
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55