Футбол
«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с китайскими иероглифамиМатч ТВ 01:33
На полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом» «Барселона» выйдет в специальной форме. Фамилии футболистов будут продублированы на китайском языке. Сообщается, что каталонцы решили отметить наступление 2019 года по китайскому календарю.
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«Барселона» сыграет против «Реала» в специальной форме с китайскими иероглифами
Sport24.ruвчера в 15:30
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