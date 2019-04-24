Футбол

«Барселона» станет чемпионом, если «Атлетико» проиграет «Валенсии»Sports.ru вчера в 17:21

Атлетико — Валенсия
сегодня
в 13:30
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков. Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.
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