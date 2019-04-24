Футбол
«Барселона» станет чемпионом, если «Атлетико» проиграет «Валенсии»Sports.ru вчера в 17:21
Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков. Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.
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Серхио Бускетс: «„Барселона“ хочет стать чемпионом Испании перед своими фанатами»
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Вальверде о чемпионской гонке: «Атлетико» будет биться до конца. Это заложено в их ДНК»
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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