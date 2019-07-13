Футбол
«Барселона» стала самым расточительным клубом ЕвропыLenta.ru вчера в 22:55
Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные представило голландское издание Voetbal International.
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«Барселона» – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна
Спорт-Экспрессвчера в 18:40
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