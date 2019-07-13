Футбол

«Барселона» стала самым расточительным клубом ЕвропыLenta.ru вчера в 22:55

Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные представило голландское издание Voetbal International.
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Трансфер Гризмана уже вывел «Барселону» на первое место. Пока в топе по затратам за последние 5 лет

Sportbox.RUвчера в 18:26

«Барселона» – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

Трансфер Гризмана уже вывел «Барселону» на первое место. Пока в топе по затратам за последние 5 лет

Матч ТВвчера в 18:26

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы за последние 5 лет

Sport24.ruвчера в 17:04

«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет, «Сити» – 996 млн, «МЮ» – 890 млн

Sports.ruвчера в 17:46

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы

Газета.Ruвчера в 17:30

«Барселона» вышла на 1-е место по затратам на трансферы за последние 5 лет

Чемпионатвчера в 17:25
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено вчера в 08:52
Общество

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Появилось видео с места трагедии в Туве

Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
Обновлено вчера в 10:25
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского

Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 13:48
Политика

В США одобрили введение санкций против госдолга России

Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Какие периоды с этого года не включат в пенсионный стаж

С этого года изменилось пенсионное законодательство, теперь некоторые трудовые периоды не будут засчитываться в стаж для начисления пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Наступает эпоха «почти бесплатного» сжиженного газа. Это надолго?

Значительный вклад в новые объемы СПГ может прийти оттуда даже несмотря на то, что китайские пошлины на американский сжиженный газ не позволят напрямую продавать его в Китай, что снижает интерес покупателей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт

Сокращение маршрутов и трамваи в центре: как в ближайшем будущем изменится транспорт в Ярославле

Городские власти наобещали ярославцам грандиозных улучшений в работе транспорта: прокладку трамвайных линий по центру города, избавление от маршруток, оплату по безналу и много чего еще.
Обновлено вчера в 23:34
Транспорт

В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Обновлено вчера в 21:17
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Авто

Как разводят покупателей: мелкий шрифт в договоре

Тревожный звонок: многостраничные договоры кредита купли-продажи авто, различных видов страхования, которые менеджеры автосалона просят подписать незамедлительно; бумаги, с которыми вам предлагают ознакомиться только после того, как вы их подпишете.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Появилось видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 10:23
Футбол

Сегодня тремя матчами продолжится первый тур российского футбольного чемпионата

Московский Спартак сыграет против новичка РПЛ клуба Сочи.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Футбол

Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро

Обновлено вчера в 09:35
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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