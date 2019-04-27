«Барселона» стала чемпионом Испании по футболуИзвестия 17:16

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси, передает "Газета.ру".

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Шоу-бизнес Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Кино Ученый Себастьян Альварадо: «Мстители: Эндшпиль» вышли на экран Ученый и автор Себастьян Альварадо написал «Наука о Вселенной», развлекательную и информативную. По словам Альварадо, он очень оптимистичен.

Футбол Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.

Космос Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Религия Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных с великим праздником святой Пасхи и напомнил, что он является главным для христианского мира и выражает самую суть — веры в воскресение Господа Иисуса, которое произошло почти две тысячи лет назад.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Происшествия В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.

Политика National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.

Футбол «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии У "Види" 57 очков, что делает "фради" недосягаемыми. "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии в 30-й раз, что является рекордом турнира.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Политика Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Происшествия Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Авто В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.