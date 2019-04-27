«Барселона» стала чемпионом Испании по футболуИзвестия 17:16

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси, передает "Газета.ру".

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Общество Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Экономика У Intel снизились продажи чипов. Это произошло впервые за 7 лет Впервые за последние семь лет у компании Intel уменьшились продажи чипов для серверов.

Общество Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Общество Во Владивостоке модернизируют остановку Покровский парк В разработанном и предложенном для обсуждения проекте планировки предусмотрена реконструкция остановки общественного транспорта "Покровский парк", создание заездного кармана, расширение посадочной площадки, пешеходной зоны, установка павильонов ожидания, а также перенос подпорной стены на несколько метров вглубь парка – с полным сохранением отделки декоративным камнем.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Политика Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.

Происшествия Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Экономика Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.

Шоу-бизнес Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.

Происшествия Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.

Политика Путин назвал темы возможной встречи с Зеленским Президент России Владимир Путин не исключил возможной встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Какой цвет авто на самом деле самый выгодный? Фото: bumerstyle.ru Посмотрев, какие авто ездят по нашим улицам, мы можем сделать вывод, какие из них чаще покупают, какие самые любимые и востребованные в нашей стране.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.