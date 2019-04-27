Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболуИзвестия 17:16
Иван Ракитич
|14′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
|46′
|46′
Мозес Саймон
Хосе Луис Моралес
|56′
Рубен Рочина
|58′
Рубен Везу
Лионель Месси
|62′
|65′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Жерар Пике
|70′
Артур
Серджи Бускетс
|73′
Нелсон Семеду
|77′
|83′
Коке Морено
|84′
Рубен Рочина
Рохер Марти
Усман Дембеле
Серхи Роберто
|84′
Серджи Бускетс
|90′+1′
|67%
|Владение мячом
|33%
|87%
|Процент точных передач
|79%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|2
|4
|Сейвы вратарём
|10
|1
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|10
|17
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
4
Ракитич
5
Бускетс
20
Роберто
9
Суарес
10
Месси
25
Фернандес
12
Коке
14
Везу
4
Робер
22
Луна
9
Марти
23
Джейсон
24
Кампанья
10
Барди
11
Моралес
2
Майораль
Леванте
Расстановка 4‑5‑1
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси, передает "Газета.ру".
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