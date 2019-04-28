Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубокГазета.Ru вчера в 19:01

Сине-гранатовые выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота соперника на 62-й минуте забил капитан каталонцев Лионель Месси. После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.

Энергетика Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.

Наука Ученые обнаружили самый древний след человека В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.

Происшествия В Красноярске потушили пожар на заводе «Красмаш» В Красноярске спасатели потушили пожар в частном цехе завода "Красмаш", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МЧС.

Политика Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.

Армия и оружие Свыше 100 тонн опиума уничтожили в Афганистане Войска Афганистана и вооруженные силы коалиции ликвидировали более 100 тонн опиума во время операции в провинции Фарах, сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на военных 28 апреля.

Происшествия Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Финансы СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.

Кино Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм о войне во Вьетнаме Питер Фаррелли, режиссер оскароносной драмы «Зеленая книга», займется работой над своим новым проектов про войну во Вьетнаме.

Общество Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар» В 2009 году Пенелопа Крус получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» режиссера Вуди Аллена.

Политика В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.

Футбол Сарри высказал желание остаться в «Челси» Наставник «Челси» Маурицио Сарри пожелал остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать английский клуб претендентом на титул в Премьер-лиге.

Хоккей «Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.

Общество Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.

Футбол «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу «Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году.

Футбол Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни Ломовицкий, которому в январе исполнился 21 год, проводит свой дебютный сезон за первую команду "Спартака", ранее он выступал за молодежную и вторую команды "красно-белых".

Происшествия Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.

Шоу-бизнес Алексей Чумаков повздорил с Лепсом на юбилее Павлиашвили В прошлом году грузинский исполнитель «породнился» с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым, став крестным дочери пары Амелии.

Политика Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.

Авто Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.

Общество В России усовершенствуют график работы детских садов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.

Политика Волкер призвал Киев освободить людей в Донбассе от страданий Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».