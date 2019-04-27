Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболуИзвестия 17:16

Барселона — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Иван Ракитич
14′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
46′
46′
Мозес Саймон
Хосе Луис Моралес
56′
Рубен Рочина
58′
Рубен Везу
Лионель Месси
62′
65′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Жерар Пике
70′
Артур
Серджи Бускетс
73′
Нелсон Семеду
77′
83′
Коке Морено
84′
Рубен Рочина
Рохер Марти
Усман Дембеле
Серхи Роберто
84′
Серджи Бускетс
90′+1′
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси, передает "Газета.ру".
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