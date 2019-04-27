«Барселона» стала чемпионом Испании по футболуИзвестия 17:16

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси, передает "Газета.ру".

Политика Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Авто Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года Автомобильная компания Opel до конца нынешнего года вернется на российский рынок.

Политика Депутат Рады нашел причину для возможного нападения России на Украину Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.

Политика В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Хоккей «Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.

Происшествия В Воронежской области тушат крупный пожар В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит".

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Авто Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.

Политика National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.

Происшествия Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле Строительный кран упал на проезжую часть в американском Сиэтле (штат Вашингтон). В результате случившегося четыре человека погибли.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Экономика Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2% Объем импорта и экспорта Внутренней Монголии на севере Китая достиг 26,2 млрд юаней ($3,89 млрд) за первый квартал 2019 года, что на 11,2% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Шоу-бизнес Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.

Политика Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.

Общество Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.