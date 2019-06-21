«Барселона» сразится за Кубок Гампера с «Арсеналом»LiveSport.ru 06:51

Соперником «Барселоны» в ежегодном товарищеском матче Кубок Гампера станет лондонский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Матч пройдет на «Камп Ноу» 4 августа.

«Барселона» сразится за Кубок Гампера с «Арсеналом»

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