Футбол

«Барселона» сразится за Кубок Гампера с «Арсеналом»LiveSport.ru 06:51

Соперником «Барселоны» в ежегодном товарищеском матче Кубок Гампера станет лондонский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Матч пройдет на «Камп Ноу» 4 августа.
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«Барселона» сыграет с «Арсеналом» в матче за Кубок Гампера

Матч ТВ09:59

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в Кубке Гампера

Sports.ru05:01

«Арсенал» представил расписание матчей в межсезонье

РИА Новости06:59

«Арсенал» проведёт товарищеский матч с «Барселоной»

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Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

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«Арсенал» вспоминает гол Аршавина в ворота «Барселоны». Видео

Спорт-Экспресс07:38

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке Гампера

Soccer.ru08:22
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Кино

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Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
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Идет сбор денег на похороны убитой русской девочки в Испании

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Барселона
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