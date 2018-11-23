Футбол

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»
Матч ТВ
16:44

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
«Атлетико» на своем поле провел матч с «Барселоной» в 13-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Первый мяч в игре был забит в середине второго тайма после точного удара Диего Косты.
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