Футбол

«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0Спорт день за днем вчера в 18:22

Вильярреал — Барселона
4 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
12′
Филиппе Коутиньо
16′
Малком
Сэмюэл Чуквуэзе
23′
Альваро Гонсалес
36′
39′
Серджи Бускетс
42′
Клеман Лангле
Родриго Фунес Мори
45′+2′
Карл Токо-Экамби
50′
61′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
Висенте Иборра
62′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
63′
73′
Артур
Иван Ракитич
73′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
74′
77′
Артуро Видаль
Карлос Бакка
80′
83′
Карлес Аленья
83′
Лионель Месси
85′
Серхи Роберто
Альваро Гонсалес
86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Даниэле Бонера
87′
90′
Лионель Месси
90′+1′
Луис Суарес
Сантьяго Касерес
90′+1′
90′+3′
Луис Суарес
"Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с "Вильярреалом" со счетом 4:4. Сначала два мяча забили сине-гранатовые: отличились Филиппе Коутиньо и Малькольм на 12-й и 16-й минутах соответственно. Через 7 минут Сэмюэл Чуквуэзе сократил отставание.
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