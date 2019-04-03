«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0Спорт день за днем вчера в 18:22

"Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с "Вильярреалом" со счетом 4:4. Сначала два мяча забили сине-гранатовые: отличились Филиппе Коутиньо и Малькольм на 12-й и 16-й минутах соответственно. Через 7 минут Сэмюэл Чуквуэзе сократил отставание.

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«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0

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