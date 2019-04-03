Футбол

«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»Вести.Ru вчера в 18:25

Вильярреал — Барселона
4 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
12′
Филиппе Коутиньо
16′
Малком
Сэмюэл Чуквуэзе
23′
Альваро Гонсалес
36′
39′
Серджи Бускетс
42′
Клеман Лангле
Родриго Фунес Мори
45′+2′
Карл Токо-Экамби
50′
61′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
Висенте Иборра
62′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
63′
73′
Артур
Иван Ракитич
73′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
74′
77′
Артуро Видаль
Карлос Бакка
80′
83′
Карлес Аленья
83′
Лионель Месси
85′
Серхи Роберто
Альваро Гонсалес
86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Даниэле Бонера
87′
90′
Лионель Месси
90′+1′
Луис Суарес
Сантьяго Касерес
90′+1′
90′+3′
Луис Суарес
В чемпионате Испании по футболу в высшем дивизионе единоличный лидер турнира "Барселона" гостила в матче 30-го тура у "Вильярреала". Матч получился фантастический по интриге.
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