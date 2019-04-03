Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»Вести.Ru вчера в 18:25
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
|12′
Филиппе Коутиньо
|16′
Малком
Сэмюэл Чуквуэзе
|23′
Альваро Гонсалес
|36′
|39′
Серджи Бускетс
|42′
Клеман Лангле
Родриго Фунес Мори
|45′+2′
Карл Токо-Экамби
|50′
|61′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
Висенте Иборра
|62′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
|63′
|73′
Артур
Иван Ракитич
|73′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
|74′
|77′
Артуро Видаль
Карлос Бакка
|80′
|83′
Карлес Аленья
|83′
Лионель Месси
|85′
Серхи Роберто
Альваро Гонсалес
|86′
Сэмюэл Чуквуэзе
Даниэле Бонера
|87′
|90′
Лионель Месси
|90′+1′
Луис Суарес
Сантьяго Касерес
|90′+1′
|90′+3′
Луис Суарес
|33%
|Владение мячом
|67%
|80%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|9
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|4
|5
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|7
|1
|Красные карточки
|–
Вильярреал
Расстановка 3‑4‑3
1
Асенхо
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
6
Руис
2
Гаспар
5
Касерес
19
Касорла
16
Педраса
23
Бонера
9
Бакка
10
Иборра
1
Тер Штеген
20
Роберто
23
Умтити
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
21
Аленья
4
Ракитич
14
Малком
9
Суарес
10
Месси
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
В чемпионате Испании по футболу в высшем дивизионе единоличный лидер турнира "Барселона" гостила в матче 30-го тура у "Вильярреала". Матч получился фантастический по интриге.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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