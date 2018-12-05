Футбол

«Барселона» сообщила о травме Малкома
Sport24.ru
01:58

Полузащитник «Барселоны» Малком в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Культураль Леонеса» (4:1) получил травму. 21-летний бразилец во вчерашней игре отметился голом, но не смог закончить матч из-за растяжения правой лодыжки.
Sport24.ru01:58

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Форвард «Барселоны» Малком получил травму

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«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

LiveSport.ru04 декабря в 04:43
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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