«Барселона» сообщила, что Суарес перешел в «Сельту»Спорт день за днем вчера в 17:43

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте». Сумма трансфера составила почти 13 млн евро. Сделка предусматривает бонусы в размере 3,1 млн евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Барселона» сообщила, что Суарес перешел в «Сельту»

Политика Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.

Экономика GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog) В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Армия и оружие Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.

Политика Организаторы G20 обозначили южные Курилы как часть Японии На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Происшествия В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.

Происшествия В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Тулуне "По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении.

Политика Япония разрешила вылов 227 китов до конца года Япония, которая вышла из состава Международной комиссии по промыслу китов (IWC), установила квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года, пишут «Известия» со ссылкой на NHK.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Происшествия В Иркутской области в 55 населенных пунктах подтоплены тысячи домов В результате паводка более 3,3 тысяч домов подтоплено в 55 населенных пунктов Иркутской области, заявили в пресс-службе областного МЧС, передает ТАСС.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Неформальная встреча Путина и Лукашенко прошла в Минске Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Армия и оружие Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.