Футбол

«Барселона» сообщила, что Суарес перешел в «Сельту»Спорт день за днем 17:43

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте». Сумма трансфера составила почти 13 млн евро. Сделка предусматривает бонусы в размере 3,1 млн евро.
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Денис Суарес перешел в «Сельту»

Спорт-Экспресс17:03

«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса из «Барселоны»

Sport24.ru17:15

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Газета.Ru18:56

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Чемпионат17:17

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Советский спорт17:44

Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»

Матч ТВ17:38

«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса за 12,9 млн евро

Sports.ru16:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Здоровье

Как лечить гонорею и сифилис: новые инфекции становятся сильнее лекарств

В прошлом году ВОЗ сообщила, что по некоторым широко применяющимся препаратам устойчивость бактерий превысила 82%, что означает, что в абсолютном большинстве случаев вылечить многие инфекции типа пневмонии, сепсиса или гайморита стало нечем.
Обновлено в 12:18
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.
Обновлено в 22:09
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено в 04:58
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено в 19:44
Единоборства

Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.
Обновлено в 21:59
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

Обновлено в 19:40
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы

Обновлено в 18:34
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Игры

В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК

Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Общество

Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров

Уровень воды в реке Ие в подтопленном городе Тулун Иркутской области в ночь на понедельник опустился ниже 11 метров.
Обновлено в 20:19
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Музыка

Американский рэпер Дензел Карри отменил концерт в Петербурге

Американский рэпер Дензел Карри не сможет выступить в Петербурге из-за сложностей со здоровьем. У артиста возникли проблемы с голосом.
Обновлено в 13:49
Технологии

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.
Обновлено в 18:01
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Баскетбол

Дюрант, Ирвинг и Джордан продолжат карьеру в «Бруклине»

Сообщается, что форвард Кевин Дюрант заключит контракт на четыре года с зарплатой в 164 миллиона долларов.
Обновлено в 19:54
Спорт

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Политика

Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
Обновлено в 11:45
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
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Денис Суарес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона». Выступал в национальной сборной Испании.
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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