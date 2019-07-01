Футбол
«Барселона» сообщила, что Суарес перешел в «Сельту»Спорт день за днем 17:43
Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте». Сумма трансфера составила почти 13 млн евро. Сделка предусматривает бонусы в размере 3,1 млн евро.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Здоровье
Как лечить гонорею и сифилис: новые инфекции становятся сильнее лекарств
В прошлом году ВОЗ сообщила, что по некоторым широко применяющимся препаратам устойчивость бактерий превысила 82%, что означает, что в абсолютном большинстве случаев вылечить многие инфекции типа пневмонии, сепсиса или гайморита стало нечем.
Обновлено в 12:18
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.
Обновлено в 22:09
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено в 04:58
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено в 19:44
Единоборства
Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.
Обновлено в 21:59
Экономика
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено в 19:40
Экономика
В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам
С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
Обновлено в 18:34
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Уровень воды в реке Ие в подтопленном городе Тулун Иркутской области в ночь на понедельник опустился ниже 11 метров.
Обновлено в 20:19
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Музыка
Американский рэпер Дензел Карри отменил концерт в Петербурге
Американский рэпер Дензел Карри не сможет выступить в Петербурге из-за сложностей со здоровьем. У артиста возникли проблемы с голосом.
Обновлено в 13:49
Технологии
«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro
«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.
Обновлено в 18:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Баскетбол
Дюрант, Ирвинг и Джордан продолжат карьеру в «Бруклине»
Сообщается, что форвард Кевин Дюрант заключит контракт на четыре года с зарплатой в 164 миллиона долларов.
Обновлено в 19:54
Спорт
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Обновлено в 15:37
Политика
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
Обновлено в 11:45
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15