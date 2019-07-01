«Барселона» сообщила, что Суарес перешел в «Сельту»Спорт день за днем 17:43

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что полузащитник Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте». Сумма трансфера составила почти 13 млн евро. Сделка предусматривает бонусы в размере 3,1 млн евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Барселона» сообщила, что Суарес перешел в «Сельту»

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