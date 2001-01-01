Футбол

«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит егоSports.ru 14:14

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост. По информации журналиста El Chiringuito TV Хоакима Доменека, сегодня каталонский клуб связался с 55-летним специалистом и сообщил о решении отправить его в отставку.
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Источник: «Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

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«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

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