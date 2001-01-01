«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит егоSports.ru 14:14

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост. По информации журналиста El Chiringuito TV Хоакима Доменека, сегодня каталонский клуб связался с 55-летним специалистом и сообщил о решении отправить его в отставку.

«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

Политика Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца» Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Здоровье Врачи в США вытащили личинок из головы женщины Американские врачи вылечили женщину, у которой под скальпом завелись личинки.

Общество В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.

Происшествия Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.

Происшествия Машина полиции попала в массовое ДТП на Мурманском шоссе Авария произошла вечером во вторник, 28 мая, на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти.

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Гаджеты Apple неожиданно обновила iPod touch Обновленный iPod touch получил еще версию с 256 ГБ встроенной памяти, которая в России стоит 37 390 рублей.

Финансы Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2600 пунктов Индекс Мосбиржи в ходе внутридневных торгов упал ниже отметки 2600 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Экономика Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.

Музыка Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.

Армия и оружие Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.

Политика Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Авто В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.

Экономика США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).