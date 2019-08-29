Футбол

MetaratingsMetaratings«Барселона» согласовала возвращение Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может в ближайшее время перейти в «Барселону». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
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СМИ: «Барселона» договорилась с «ПСЖ» о возвращении Неймара

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Джанлука Ди Марцио: «Барселона» договорилась с «ПСЖ» по Неймару

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СМИ: в ближайшие часы Неймар станет игроком «Барселоны»

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СМИ: Неймар перейдет в «Барселону» в ближайшие несколько часов

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СМИ: Неймар перейдет в «Барселону» в ближайшие несколько часов

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Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению

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😤 Переход Неймара в «Барселону» согласован 😌

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