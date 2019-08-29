Футбол
Metaratings«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар может в ближайшее время перейти в «Барселону». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
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