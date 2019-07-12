Футбол
«Барселона» согласовала трансфер японского полузащитникаЕвро-футбол.ру 04:27
Каталонская "Барселона" договорилась с "Касимой Антлерс" о переходе полузащитника Хироки Абе. Как сообщает пресс-служба японского клуба, в скором времени 20-летний игрок прибудет в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
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В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
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Послы G7 не поддержали инициативу Зеленского о люстрации Порошенко
Послы G7 опубликовали в Твиттере совместное заявление с критикой законопроекта Владимира Зеленского о расширении списка лиц, подпадающих под люстрацию.
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«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку
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Происшествия
Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умер
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Футбол
Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной
В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.
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Политика
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Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Константинополь ввел налог для приходов «новой церкви» Украины
Константинопольский патриархат ввел налог для приходов "новой церкви" Украины в связи со срывом сроком передачи религиозных святынь.
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Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева
Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Обновлено в 07:07
Политика
Опрос показал отношение россиян к Грузии
Приблизительно половина российский граждан (48%) относится к Грузии безразлично, 37% - хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ".
Обновлено в 06:44
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06
Политика
В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:28
Недвижимость
Банк России спрогнозировал падение цен на жилье
По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, рост цен на первичном рынке, особенно в условиях нынешнего превалирования предложения над спросом, приведет к падению продаж нового жилья.
Обновлено в 00:21
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Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Происшествия
Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки
Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Футбол
В «Спартаке» считают сбалансированным количество логотипов на форме
Количество логотипов спонсоров на форме московского "Спартака" является сбалансированным, клуб гордится многочисленными партнерами, заявил коммерческий директор "красно-белых" Александр Атаманенко.
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