Футбол
«Барселона» договорилась о трансфере 20-летнего хавбека сборной ЯпонииSportbox.RU 04:00
«Барселона» согласовала с японским клубом «Касима Антлерс» условия перехода полузащитника Хироки Абэ. Как сообщается на сайте «Касима Антлерс», каталонцы подпишут контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдет медицинское обследование.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Баскетбол
Мозгов достиг устной договоренности с «Химками»
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Политика
Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам
На своей официальной странице в Twitter американский лидер заявил, что не является поклонником биткойна и других криптовалют, поскольку их стоимость «держится на воздухе».
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об аресте замглавы Пенсионного фонда
Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит требование Следственного комитета об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 04:51
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
35 пассажиров канадского авиалайнера пострадали из-за турбулентности
В результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпании Air Canada пострадали не менее 35 человек.
Обновлено вчера в 15:10
Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Произошло это событие около 4,2 тысяч лет назад, и, по-видимому, было связано с изменением климата и наступлением долговременной засухи.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:26
Политика
Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти
Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Политика
В офис Владимира Зеленского пришли с обысками
В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»
Заявлений с жалобами на рекламу "божественной шаурмы" в кафе, возмутившее церковь, в территориальные отделы полиции Перми пока не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:02
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи
Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
«Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения на 11,7%
НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50