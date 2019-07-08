Футбол

«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека АбэЧемпионат вчера в 17:18

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Полузащитник «Касима Антлерс» Хироки Абэ продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, трансфер 20-летнего хавбека обойдётся сине-гранатовым в € 1,1 млн. Японец уже попрощался со своим клубом.
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