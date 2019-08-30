Футбол
Пятый канал«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»
В ближайшее время будет завершена сделка по возвращению звездного бразильца в Каталонию. Каталонская «Барселона» достигла договоренности с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) о возвращении бразильца Неймара. Об этом сообщает итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.
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